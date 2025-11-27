Biricik Suden'den muhteşem değişim! 62 Yaşında olduğuna inanmak zor...
MFÖ’nün efsane ismi Mazhar Alanson ile 2003 yılında dünyaevine giren Biricik Suden, yıllara meydan okuyan fiziğiyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. 62 yaşındaki Suden’in spor salonundan paylaştığı son fotoğrafı, takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.
Moda tasarımcılığının yanı sıra beslenme ve yaşam koçluğu da yapan Biricik Suden, uzun süredir düzenli spor yapmasıyla biliniyor.
Kendini yıllardır spora adayan Suden, haftada beş gün yaptığı yoğun antrenman programıyla dikkat çekiyor.
Bu istikrarın sonucu olarak kaslı ve fit görünümü sosyal medyada sık sık gündem olurken, Suden’in paylaştığı her fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni topluyor.
Suden’in spor salonunda çekilen son karesi de aynı etkiyi yarattı. Takipçileri, ünlü ismin güçlü ve atletik görünümüne “62 yaşında gibi değil”, “Zamana meydan okuyan kadın”, “Motivasyon kaynağısın” yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi.