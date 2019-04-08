Biri saçlarından sürükledi, tekmeledi, copladı! Diğeri ise sadece baktı

Kararın verildiği 7 Şubat günkü duruşmaya, Antalya'da başka bir duruşması olduğu için mazeret dilekçesi sunarak katılamadığını anlatan Şenli, şöyle konuştu: Mahkeme, Kazakistan Konsolosluğu'na yazdığı yazının cevabını bekliyordu. Yokluğumuzda, mahkeme hem mazeretimi kabul etmiş hem de talimat yazısının dönüşünü beklemekten vazgeçerek, karar vermiş. Şiddet uygulayan polisi seyreden, ses çıkarmayan polis memurunu beraat ettirmiş. Şiddet uygulayan polis memuru ise 'kasten yaralama' suçundan 120 gün hapis cezasına çarptırılmış. Ceza, suçu copla işlediği için arttırılarak, 180 gün hapis cezasına çıkarılmış ancak daha sonra sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, indirilmiş. Sonuçta 740 lira para cezasına hüküm verilmiş. Kararı, davanın müdahilleri olan Antalya Barosu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu avukatlarının yokluğunda almışlar. Tümüyle hukuka aykırı bir ceza. Dayak yiyen Kazak kadının şizofren, manik depresif olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor var. Kendisini savunamayacak kişiye karşı polisin işkence suçu söz konusu. Çok daha ağır bir ceza alması gerekirken, avukatların yokluğunda paldır küldür böyle bir ceza veriliyor.