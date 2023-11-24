Biri estetik bağımlısı Seda Sayan'ı durdursun! Şimdi de sünnet derisi kullandı
60 yaşındaki Seda Sayan genç görünmek için yaptırdığı estetik operasyonlar ile sık sık gündeme geliyor. Seda sayan bu kez de sünnet derisi kullandı. Ünlü isim doktoru ile birlikte uygulama sonrası paylaşım yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Seda Sayan'ın artık kendisine 'dur' demesi gerektiğini ifade etti.
Kendinden yaşça küçük Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan'ın, yaptırdığı estetik operasyonları bitmek bilmiyor.
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'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.
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Yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündemden düşmeyen Sayan, geçtiğimiz aylarda ise bacakları için estetik operasyon geçirmişti.
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Son zamanlarda zayıflayan ve bacakları 38 cm incelen Seda Sayan, 'Barbie Bebek' uygulaması uygulatmıştı.
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