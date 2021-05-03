Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'iydi! Alper Demir hayatını kaybetti
Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında '06 Alper' olarak tanınan müzisyen Alper Demir, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir döneme damga vuran ''Biri Bizi Gözetliyor'' programında yarışan 44 yaşındaki Alper Demir koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
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2003 senesinde yayınlanan ''Biri Bizi Gözetliyor'' (BBG) yarışmasında ''06 Alper'' olarak tanındı.
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Ardından müzik çalışmalarına devam eden müzisyen Alper Demir, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
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44 yaşında hayata veda eden Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.
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