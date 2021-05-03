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Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'iydi! Alper Demir hayatını kaybetti

Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'iydi! Alper Demir hayatını kaybetti

Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında '06 Alper' olarak tanınan müzisyen Alper Demir, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'iydi! Alper Demir hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran ''Biri Bizi Gözetliyor'' programında yarışan 44 yaşındaki Alper Demir koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'iydi! Alper Demir hayatını kaybetti

2003 senesinde yayınlanan ''Biri Bizi Gözetliyor'' (BBG) yarışmasında ''06 Alper'' olarak tanındı. 

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Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'iydi! Alper Demir hayatını kaybetti

Ardından müzik çalışmalarına devam eden müzisyen Alper Demir, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 

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Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'iydi! Alper Demir hayatını kaybetti

44 yaşında hayata veda eden Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

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