Biri bitmeden biri başlıyor! Şimdi de Marburg virüsü paniği başladı!
AFRİKA'da tespit edilen Marburg virüsü, henüz koronavirüs kabusunu atlatamamışken paniğe yol açtı. Tedavisi olmayan virüs sebebiyle Gana'da 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası Dünya Sağlık Örgütü, Ganalı sağlık çalışanlarına destek için bölgeye uzman bir ekip gönderdi.
İlk vakanın 1 Aralık 2019'da görüldüğü koranavirüsün etkilerini ve zararlarına henüz hayatımızdan çıkaramamışken, şimdi de Afrika'dan korkutan bir salgın haberi geldi.
Gana'da birbiriyle bağlantısı veya teması olmayan 2 kişinin tedavisi olmayan Marburg virüsü sebebiyle hayatını kaybetmesi dünyada yeni bir salgın paniği yaşanmaya başladı.
Özellikle hayatını kaybeden iki kişi arasında en ufak bir bağlantı olmaması hastalığın tahmin edilenden daha fazla yayılmış olma endişesini gündeme getirdi. Ganalı sağlık çalışanlarına destek olması amacıyla DSÖ tarafından bir uzman ekibin görevlendirildiği, bu kişilerin ülkeye varmak üzere olduğu edinilen bilgiler arasında...
Son edinilen bilgilere göre Marburg, var olan en ölümcül virüslerden birisi ve yakalanan hastaların %88'ini öldürüyor. Gana'da hayatını kaybeden kişilere yapılan testlerin sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı ve Marburg Virüsü tespit edildi. DSÖ, şimdi bu örnekleri yeniden test ediyor ve analizler yapılıyor. Durum teyit edilirse, geçen yıl Gine'de meydana gelen küçük bir salgının ardından, bu, Marburg'un Batı Afrika'da şimdiye kadar yalnızca ikinci kez tespit edilmesi anlamına gelecek.