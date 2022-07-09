Biri bitmeden biri başlıyor! Şimdi de Marburg virüsü paniği başladı!

Son edinilen bilgilere göre Marburg, var olan en ölümcül virüslerden birisi ve yakalanan hastaların %88'ini öldürüyor. Gana'da hayatını kaybeden kişilere yapılan testlerin sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı ve Marburg Virüsü tespit edildi. DSÖ, şimdi bu örnekleri yeniden test ediyor ve analizler yapılıyor. Durum teyit edilirse, geçen yıl Gine'de meydana gelen küçük bir salgının ardından, bu, Marburg'un Batı Afrika'da şimdiye kadar yalnızca ikinci kez tespit edilmesi anlamına gelecek.