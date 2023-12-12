Hepsini önceden bilmişlerdi! Simpsonlar'ın korkutan 2024 kehaneti
Kehanetler konusunda sürekli olarak gündemde kalan The Simpsons dizisinde yeni bir kehanet gündem oldu.
Bir süredir bazı olayların önce dizide meydana gelmesi ve sonrasında gerçekte de aynı olayın yaşanması nedeniyle The Simpsons dizisinin adı kehanetle anılıyor. 2024 yılı için yeni bir 'Simpsons kehaneti' eklendi.
The Simpsons dizisindeki yeni bir kehanet işereti gündem oldu. Tüm dünyada ilgiyle izlenen dizide 2024 yılı için 'güneş fırtınası' senaryosu gösterildi. Bir anda gerçekleşen fırtına sonrasında tüm elektronik eşyalar özelliğini yitiriyor. İlkel şartlara geri dönülüyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Aralık 1989 yılında yayınlanmaya başlayan ve 33 yıldır devam eden animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar), dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.
Koronavirüsü bilmesi, Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi, akıllı saatlere gönderme yapılması, Ebola virüsü, yemeklerde at etinin kullanılması, iki Essex Beatles hayranının 50 yıl önce Beatles’a gönderdikleri bir mektuptan Paul McCartney’den bir yanıt aldıklarını açıklamaları,