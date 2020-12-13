'Birçok arkadaşım bu yazdığıma uyuz olabilir' diyerek Şeyma Subaşı isyan etti

Gelen yorumda "Günde 10 kere tekrar ediyoruz ben güçlü kadınım... Belki böylece kendini inandırırsın. Ha ama baktın hala olmuyor Zeynep'ten bunu da öğren. Güçlü kadının güçlü olduğunu yazarak değil yaşayarak olduğunu anlatsın sana" ifadeleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.