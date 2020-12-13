'Birçok arkadaşım bu yazdığıma uyuz olabilir' diyerek Şeyma Subaşı isyan etti
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı.
Acun Ilıcalı ile boşanmanın ardından ilişkileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla Şeyma Subaşı hala gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Subaşı paylaşımına gelen yoruma verdiği yanıtla olay olmuştu.
Fotoğrafını "Ben güçlü bir kadınım. Hayatımda beni vuran her şeyi kendi başıma hallettim. Uyumak için ağladım. Kendimi topladım ve gözyaşlarımı sildim" notuyla paylaşan Şeyma Subaşı'ya Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle ilgili yorum gelmişti.
Gelen yorumda "Günde 10 kere tekrar ediyoruz ben güçlü kadınım... Belki böylece kendini inandırırsın. Ha ama baktın hala olmuyor Zeynep'ten bunu da öğren. Güçlü kadının güçlü olduğunu yazarak değil yaşayarak olduğunu anlatsın sana" ifadeleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Takipçilerine yanıt vermeyen Şeyma Subaşı ise bu yoruma "E sen öğret işte. Bilirsin çok iyi nasıl güçlü kalındığını" yanıtı vermişti.