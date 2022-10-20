Birce Akalay'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol’dan flaş yorum: "Mermiler seksin..."

2017 yılında Siyah Beyaz Aşk dizi setindeki dostlukları başlayan ve o dönemden beri de aralarındaki bağları koparmayan oyuncu Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol arasında çıkan "aşk yaşıyorlar" iddiaları oldukça konuşulmuştu. İkili son olarak yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçerek Kuş Uçuşu dizisinde birlikte rol almıştı. Akalay'ın kendi markasını tanıttığı çekimlerde çekilen pozunu gören güzel oyuncunun yakın dostu İbrahim Çelikkol dayanamadı ve dikkat çeken bir yorum yaptı.