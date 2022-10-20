Birce Akalay'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! İbrahim Çelikkol’dan flaş yorum: "Mermiler seksin..."
Güzel oyuncu Birce Akalay kendi takı markasını yarattı. Tanıtım için kameların karşısına çeken güzel oyuncu imaj değiştirerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Burnuna piercing takan ve iddialı tarzıyla sosyal medyayı sallayan Akalay'a ilk yorum ise bir dönem aşk iddialarının ortaya atıldığı yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol’dan geldi.
Küçük Ağa, Yer Gök Aşk, Hayat Bazen Tatlıdır gibi televizyon dünyasının sevilen dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Birce Akalay son olarak Netflix yapımı olan Kuş Uçuşu dizisinde birçok ünlü isimle başrol paylaşmış ve 'Lale Kıran' karakteriyle izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.
2017 yılında Siyah Beyaz Aşk dizi setindeki dostlukları başlayan ve o dönemden beri de aralarındaki bağları koparmayan oyuncu Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol arasında çıkan "aşk yaşıyorlar" iddiaları oldukça konuşulmuştu. İkili son olarak yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçerek Kuş Uçuşu dizisinde birlikte rol almıştı. Akalay'ın kendi markasını tanıttığı çekimlerde çekilen pozunu gören güzel oyuncunun yakın dostu İbrahim Çelikkol dayanamadı ve dikkat çeken bir yorum yaptı.
Aşk iddiası bomba gibi düşmüştü
Kuş Uçuşu dizisinde daha önce Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrol paylaştığı arkadaşı İbrahim Çelikkol ile başrol paylaşan ünlü oyuncu dizinin Netflix'de yayınlanması üzerine rol arkadaşı İbrahim Çelikkol'la birlikte tatile çıkmıştı. Birlikte tatilden pozlar paylaşan ünlü isimlerin aşk yaşadıkları iddiası ise gündeme bomba gibi düşmüştü.
Tatilde görüntülendiler
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz aylarda arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmıştı.İkili, Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenmişti.
Denize olan düşkünlüğü ile bilinen Birce Akalay, Çelikkol ile koyu bir sohbet daldıktan sonra kendisini Bodrum'un serin sularına bırakmıştı. Denize girmeyi tercih etmeyen Çelikkol ise gün boyu üstünden çıkarmadığı tişörtü ile oturmayı tercih etmişti. Akalay, kendisini görüntüleyen gazetecilere de el sallamıştı.