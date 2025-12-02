Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'tan aşk dolu paylaşım! İşte o kareler...
Güzel oyuncu Birce Akalay uyuşturucu operasyonları ile gündeme geldi. Bu süreçte sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte vakit geçiren Birce Akalay sevgilisi ile çekindiği yeni kareleri paylaştı. İşte o çok özel kareler...
Oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı Hakan Kurtaş arasındaki aşk hız kesmeden devam ediyor. Ünlü çift, ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstererek Instagram hesabından yeni romantik kareler paylaştı.
Daha önce Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlilikler yaşayan Birce Akalay, uzun süredir oyuncu Hakan Kurtaş ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Çift, geçtiğimiz haftalarda katıldıkları ödül gecesinde el ele objektiflere yansımış ve basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
Kurtaş, gecede sevgilisi Akalay için gurur dolu sözler sarf etmişti:“Hayranlıkla takip ettiğim bir oyuncu benim sevgilim. Bu gece ödülü hak eden kişi o. Onunla gurur duyuyorum.”
Aşklarını sosyal medyadan paylaşmaktan çekinmeyen çift, kısa süre önce Amsterdam tatillerinden yayınladıkları fotoğraflarla gündem olmuştu. Şimdi ise yeni paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördüler.