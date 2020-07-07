Birce Akalay mayolu yakalandı havlu gelmeden denizden çıkamadı işte o anlar
Star TV Babil dizisinin yıldızı Birce Akalay, sevgilisi Fasih Saylan ile beraber Bodrum'da tatile çıktı. DEnizde mayolu haliyle yakalanan Akalay, havlu ile önlem aldı.
Son olarak Star TV ekranlarında yayımlanan Babil dizisinde ''İlay'' karakterine hayat veren Birce Akalay, sevgilisi Fasih Saylan ile Bodrum'a tatile gitti.
115
Bitez'deki bir beachte arkadaşlarıyla zaman geçiren oyuncu, çiçekli mayosuyla yakalandı.
215
Sıcak havadan bunalan Akalay, akşam saatlerinde serinlemek için denize girdi. Kameraları fark eden Fasih Saylan ise Milliyet'in haberine göre, sevgilisini uyardı.
315
Gazetecilerin çekim yaptığını söyleyince bir süre denizde bekleyen Akalay, kadın arkadaşından havlu istedi.
415