Birce Akalay birlikte rol aldığı o oyuncuyla fotoğraf koydu sosyal medya yıkıldı... Yeni bir aşk mı doğuyor?
Özel bir platformda yayınlanan "Kuş Uçuşu" ve "Mezarlık" dizilerinde oynayarak bir rekora imza atan, oyunculuğu ile adından söz ettiren Birce Akalay'ın Kuş Uçuşu dizisinde birlikte rol aldığı İbrahim Çelikkol ile yaptığı paylaşımları yeni bir aşk mı doğuyor diyen hayranlarını heyecanlandırdı. Bu fotoğrafa ise heyecanlanan hayranları, paylaşımda yorum yağdırdı.
"Kuş Uçuşu" dizisinde canlandırdığı "Lale" karakteriyle gündem olan "Mezarlık"'taki başarılı performansıyla övgü toplayan, oyunculuğu ile adından söz ettiren Birce Akalay'ın Kuş Uçuşu dizisinde birlikte rol aldığı İbrahim Çelikkol ile yaptığı paylaşımları yeni bir aşk mı doğuyor diyen hayranlarını heyecanlandırdı. Bu fotoğrafa ise heyecanlanan hayranları, paylaşıma " Çok güzelsiniz" "İnşallah sevgili olurlar" yorumlarını yaptı...
Kuş Uçuşu' dizisinde hayat verdiği 'Lale' karakteri ile konuşulan Birce Akalay, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. 38 yaşındaki Birce Akalay, sosyal medyayı da sık kullanan ünlü isimlerin arasında yer alıyor. Bugün yeni bir paylaşım yapan Akalay, daha önce hem 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde, hem de 'Kuş Uçuşu' dizisinde birlikte rol aldığı İbrahim Çelikkol'la bir fotoğraf paylaştı. Ü
Hayranlarını heyecanlandırdı
Ünlü ismin bu paylaşımı 'aralarında aşk mı var?' diye düşünen hayranlarını heyecanlandırdı. Bu fotoğrafa ise heyecanlanan hayranları, paylaşımda yorum yağdırdı. İşte Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un o dikkat çeken paylaşımı!
"Kuş Uçuşu" dizisinde rol aldı
Yer aldığı projelerle ses getiren ünlü oyuncu Birce Akalay, bu kez de 'Kuş Uçuşu' dizisiyle hayranlarının karşısına çıktı.