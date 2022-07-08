Birce Akalay birlikte rol aldığı o oyuncuyla fotoğraf koydu sosyal medya yıkıldı... Yeni bir aşk mı doğuyor?

"Kuş Uçuşu" dizisinde canlandırdığı "Lale" karakteriyle gündem olan "Mezarlık"'taki başarılı performansıyla övgü toplayan, oyunculuğu ile adından söz ettiren Birce Akalay'ın Kuş Uçuşu dizisinde birlikte rol aldığı İbrahim Çelikkol ile yaptığı paylaşımları yeni bir aşk mı doğuyor diyen hayranlarını heyecanlandırdı. Bu fotoğrafa ise heyecanlanan hayranları, paylaşıma " Çok güzelsiniz" "İnşallah sevgili olurlar" yorumlarını yaptı...