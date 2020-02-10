Bircan Bali'nin hamileliğinde zor günler! Dua istedi eşi Ömer Gezen'le ayrıldığı konuşuluyor

Bircan Bali'nin hamileliğinde zor günler! Dua istedi eşi Ömer Gezen'le ayrıldığı konuşuluyor
Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, hamileliğinde zor günler yaşadığını sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurup herkesten dua istedi.
Geçtiğimiz yıl avukat Ömer Gezen ile evlenen, son günlerde yaptığı hamlelerle adının ayrılık dedikodularına karışmasına neden olan Bircan Bali, geçtiğimiz hafta hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bircan Bali, Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak şunları yazdı:
"Hamileyim, evet. Uzun süredir herkesin sorduğu, yüzümden, gözümden, elimi, ayağımı nereye koyacağımı bilemediğimden de anladığınız gibi.... Daha çok küçük olan bir mucizeyle beraberim artık... Mesafe uzun, zaman çok...''
''Daha çok yeni ama sizin dualarınıza olan inancımdan paylaşıyorum. Allah'ın izniyle bir bebeğimiz olacak. Hissi bile içime düştüğü andan itibaren bana bambaşka bir duygu yaratan en önemli şeyim... Bizi seçtiğin için sana şimdiden minnettarım..."
Son olarak ise Bali, hamileliğinde zor günler geçirdiğini yine sosyal medya hesabından açıkladı. Bali, fotoğrafa ''Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin. Tek ricam bu. Allah büyük'' yazdı.