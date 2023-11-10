Bircan Bali'den olay iddialar! "Tayyar Öz tesettürlü hastanın rızası olmadan..."
Polat ailesinden sonra Türkiye'nin gündeminde 'Tayyargil' olarak adlandırılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti var. Yaşadıkları lüks yaşantılarıyla dikkat çeken Öz çiftine dair Bircan Bali'den de iddialar geldi. Tayyar Öz'ün neden görevinden açığa alındığını anlatan Bali olay ifadeler kullandı.
Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine dair iddialar gündemden düşmüyor. Tayyargil olarak da gündeme gelen fenomen çifte dair şimdi de Bircan Bali olay iddialarda bulundu.
Tayyar Öz'ün görevinde açığa alındığını iddia eden Bali şunları söyledi:
"Bu beyefendinin branşı atıyorum ortopedi. Hasta geliyor ve diyor ki 'Benim bacağımda bir sorun var, bunu halledebilir miyiz?', 'Hallederiz' diyor ve o dönem devlet hastanesinde çalışıyor Tayyar Öz. Fakat hastanın bacağını, açık bir şekilde göstererek çekim yapıyor.
"Yalansa yalan desin, beni de dava etsin"
Hasta tesettürlü, hastanın rızası yok, ailesinin rızası yok. Hastanın ailesi bacağından tanıyor, 'Sen bize sormadan bu bacağı nasıl açarsın? Bir kere etik değil, kurallarla alakasız' diyor ve Tayyar Öz bu yüzden açığa alınıyor. Yalansa yalan desin, beni de dava etsin!"