Bircan Bali'den olay iddialar! "Tayyar Öz tesettürlü hastanın rızası olmadan..."

"Bu beyefendinin branşı atıyorum ortopedi. Hasta geliyor ve diyor ki 'Benim bacağımda bir sorun var, bunu halledebilir miyiz?', 'Hallederiz' diyor ve o dönem devlet hastanesinde çalışıyor Tayyar Öz. Fakat hastanın bacağını, açık bir şekilde göstererek çekim yapıyor.