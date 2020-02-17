Bircan Bali'den boşanma açıklaması! Eşi Ömer Gezen davayı açmış
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, eşi Ömer Gezen ile boşanacağı haberleri hakkında ilk kez açıklama yaptı. Ömer Gezen'in Bircan Bali'ye boşanma davası açtığı öğrenildi.
2018 yılının Eylül ayında hayatını avukat Ömer Gezen ile birleştiren Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, evliliğinin üzerinden yalnızca 1 ay geçmişken eşi Ömer Gezen'in açtığı boşanma davasıyla yıkılmıştı. Son günlerde de evliliğinde kriz olduğu konuşulan Bali'ye bir şok daha geldi.
Bircan Bali'nin eşi Ömer Gezen'in ikinci kez İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurduğu iddia edildi. Son zamanlarda da sürekli olarak boşanacakları konuşulan çiftten Bircan Bali, sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programında iddialara açıklık getirdi.
Bircan Bali, açıklamasında şunları söyledi:
"3 aylık hamileyim. Biraz gergin bir hamilelik geçiriyorum. Ben hamileliğimi 2 haftalıkken öğrendim, öğrendikten hemen sonra eşim askere gitti.''
''Bu yüzden gerginlikler çoğaldı. Askerden geldikten sonra da şiddetli kavgamız devam etti. Biraz uzaklaşmak için o süreçte eşim Antalya'ya gitti.''