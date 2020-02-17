Bircan Bali'den boşanma açıklaması! Eşi Ömer Gezen davayı açmış

2018 yılının Eylül ayında hayatını avukat Ömer Gezen ile birleştiren Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, evliliğinin üzerinden yalnızca 1 ay geçmişken eşi Ömer Gezen'in açtığı boşanma davasıyla yıkılmıştı. Son günlerde de evliliğinde kriz olduğu konuşulan Bali'ye bir şok daha geldi.