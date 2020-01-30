Bircan Bali müjdeyi verdi hamile olduğunu açıkladı! Avukat Ömer Gezen ile evli

''Daha çok yeni ama sizin dualarınıza olan inancımdan paylaşıyorum. Allah'ın izniyle bir bebeğimiz olacak. Hissi bile içime düştüğü andan itibaren bana bambaşka bir duygu yaratan en önemli şeyim... Bizi seçtiğin için sana şimdiden minnettarım..."