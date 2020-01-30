Bircan Bali müjdeyi verdi hamile olduğunu açıkladı! Avukat Ömer Gezen ile evli
Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali, geçtiğimiz eylül ayında avukat Ömer Gezen ile dünyaevine girdi. Bali'den müjdeli haber geldi.
Bircan Bali, Şenol İpek'ten yaklaşık iki sene önce boşanmış, daha sonra bir dargın bir barışık aşk yaşadığı avukat Ömer Gezen ile eylül ayında nikah masasına oturdu. Bircan Bali ve Ömer Gezen çiftinden müjdeli haber geldi. Bali, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.
Ünlü sunucu müjdeyi şu sözlerle açıkladı:
"Hamileyim, evet. Uzun süredir herkesin sorduğu, yüzümden, gözümden, elimi, ayağımı nereye koyacağımı bilemediğimden de anladığınız gibi.... Daha çok küçük olan bir mucizeyle beraberim artık... Mesafe uzun, zaman çok...''
''Daha çok yeni ama sizin dualarınıza olan inancımdan paylaşıyorum. Allah'ın izniyle bir bebeğimiz olacak. Hissi bile içime düştüğü andan itibaren bana bambaşka bir duygu yaratan en önemli şeyim... Bizi seçtiğin için sana şimdiden minnettarım..."
Peki, Bircan Bali kimdir?
Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun oldu.