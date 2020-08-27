Bircan Bali kızını ilk kez böyle paylaştı adını ise bakın ne koydu
Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, dün doğum yaptı ve kızını ilk kez kucağına aldı. Bali, kızının doğumunu Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Uzun süredir Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bircan Bali, hamile olduğu için yeni sezonda yer almadı. Bu süreci evinde geçiren ünlü isim, dün bebeğini dünyaya getirdi.
Kızına Saygı Karen adını veren Bircan Bali, müjdeli haberi Instagram hesabından şu sözlerle verdi:
"Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoş geldin Saygı Karen Gezen. Gül kokulu kızım hoş geldin"
Bircan Bali'nin kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafına Seren Serengil, Günel, Deniz Akkaya, Sevim Emre ve Gökçe Kırgız gibi ünlü isimler yorum yaparak tebrik etti.
Bircan Bali: 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir.