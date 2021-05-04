Bircan Bali 'Instagram'da DM'den yürüyorlar' deyip anlattı yeni boşanmıştı
Geçtiğimi ay boşanan Bircan Bali, Ece Erken'e ''DM'den yürüyorlar'' deyip anlattıklarıyla insanları zan altında bıraktı.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından Bircan Bali, 2019 yılında avukat Ömer Gezen ile ilişkisini resmiyete taşımış evlenmişti.
İkilinin evliliklerinde zaman zaman krizler yaşandığı, ayrı yaşadıkları iddia ediliyordu ki geçtiğimiz ay beklenen haber geldi. Bircan Bali ve Ömer Gezen, boşandı.
Bali açıklamasında, "Evli gittim bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" dedi.
Boşandıktan sonra suskunluğunu eski partneri Ece Erken'e bozan Bircan Bali, çarpıcı açıklamalar yaptı.