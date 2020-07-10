Bircan Bali hamilelik fotoğraflarını paylaştı doğuma artık gün sayıyor
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali'nin doğumuna sayılı günler kaldı. Bali, karnı burnunda haliyle özel bir fotoğraf çekimi yaptırdı.
Ece Erken'in istifasının ardından Seren Serengil ile beraber Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda sunuculuk yapan Bircan Bali, artık kızını kucağına almak için gün saymaya başladı.
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Gamze Çelik Yetişkin ve Sevda Özcan'ın objektifi karşısına geçen Bali, kucağına almak için gün saydığı bebeği ile harika pozlar verdi.
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Hamilelik fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaşan Bircan Bali'nin bu fotoğrafları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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Hamileliğinde 30 haftayı geride bırakan Bircan Bali'nin bir kızı olacak.
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