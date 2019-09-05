Bircan Bali evlendi eşi Ömer Gezen kimdir? İstenmeyen gelin deniyor
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz magazin programını sunan Bircan Bali Avukat Ömer Gezen ile evlendi.
Beyaz TV'nin ekran yüzlerinden biri olan ve Ece Erken ile birlikte hafta içi her gün Söylemezsem Olmaz magazin programını sunan Bircan Bali evlendi. Uzun süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile nikah masasına oturan Bircan Bali ve yeni eşi merak konusu oldu.
31 yaşındaki Bircan Bali 2003 yılında Şenol İpek ile ilk evliliğini yapmış ve yaklaşık 2 yıl önce severek ayrılıyoruz diyerek boşandıklarını açıklamıştı. Peki Bircan Bali'nin yeni eşi Avukat Murat Gezen kimdir, kaç yaşında?
Şenol İpek ile yaklaşık bir sene önce boşanan sunucu Bircan Bali, bir süredir avukat Ömer Gezen ile aşk yaşıyordu.
Bir süredir aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı. Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.