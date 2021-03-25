Bircan Bali estetiksiz haliyle konuşuluyordu Ömer Gezen'le boşandığını açıkladı
Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, canlı yayında eşi Ömer Gezen ile boşandıklarını duyurdu.
Avukat Ömer Gezen ile 2019 yılında evlenen 2020'de de kızını kucağına alan Bircan Bali'nin evliliğinde krizler olduğu söyleniyordu. En sonunda o krizler patlak verdi, ikili boşandı.
Bircan Bali Ömer Gezen ile boşandığını Söylemezsem Olmaz yayınında açıkladı. Mahkeme dolayısıyla yayına geç kalan Bircan Bali boşanma nedeni hakkında açıklama yaptı.
Bali açıklamasında "Evli gittim bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" dedi. Bali, boşanma sebebini başka şehirlerde ikamet ediyor olmaları olarak açıkladı.
Bircan Bali kızı Saygı'nın velayetinin kendisinde olduğunu söyledi. Bali hakkında yorum yapanlara ise "Beni konuşmayın ben magazin figürü değilim" dedi.