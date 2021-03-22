Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı görenler tanıyamadı!
Sunucu Bircan Bali, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Yıllar önceki halini paylaşan Bali'nin estetiksiz olması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Ünlü olsun olmasın pek çok insan güzelleşmek uğruna estetik operasyon yaptırmak için ameliyat masasına yatıyor. Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali de estetiğe başvuran isimlerden.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan 2009 yılında çekilen bir pozunu paylaşan Bircan Bali, takipçilerini şaşkınlığa uğrattı. Ünlü sunucunun estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı.
Bali'nin yıllar içerisinde uğradığı değişim takipçilerinden binlerce yorum aldı.
Bircan Bali, bu paylaşımını, "Üniversitede karameldi saçlarım. Şeker kokmayı o zaman da seviyordum... Gözlerimin üzerini boyuyodum yine sadece."