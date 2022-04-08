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'Birbirimizi sakinleştiriyoruz' diyen Öykü Karayel'den annelik itirafı: Çok korkarak...

'Birbirimizi sakinleştiriyoruz' diyen Öykü Karayel'den annelik itirafı: Çok korkarak...

Star TV'de yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye Yılmaz Demirhan karakterini canlandıran Öykü Karayel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Birbirimizi sakinleştiriyoruz' diyen Öykü Karayel'den annelik itirafı: Çok korkarak...

Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Öykü Karayel, oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. 

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'Birbirimizi sakinleştiriyoruz' diyen Öykü Karayel'den annelik itirafı: Çok korkarak...

2018'de Bonomo ile nikah masasına oturan Karayel, BeStyle dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

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'Birbirimizi sakinleştiriyoruz' diyen Öykü Karayel'den annelik itirafı: Çok korkarak...

Öykü Karayel, "Sanatçı bir adamla evli olmak nasıl bir his?" sorusuna yanıt verdi. 

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'Birbirimizi sakinleştiriyoruz' diyen Öykü Karayel'den annelik itirafı: Çok korkarak...

Ünlü oyuncu, "Birbirimizin yaratım sürecindeki birtakım stresleri ve kaygıları anlayabiliyoruz. Bu konularda birbirimizi sakinleştirip, destek olabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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