'Birbirimizi sakinleştiriyoruz' diyen Öykü Karayel'den annelik itirafı: Çok korkarak...
Star TV'de yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye Yılmaz Demirhan karakterini canlandıran Öykü Karayel çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Öykü Karayel, oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.
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2018'de Bonomo ile nikah masasına oturan Karayel, BeStyle dergisinin yeni sayısına konuk oldu.
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Öykü Karayel, "Sanatçı bir adamla evli olmak nasıl bir his?" sorusuna yanıt verdi.
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Ünlü oyuncu, "Birbirimizin yaratım sürecindeki birtakım stresleri ve kaygıları anlayabiliyoruz. Bu konularda birbirimizi sakinleştirip, destek olabiliyoruz." ifadelerini kullandı.
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