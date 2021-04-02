'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin' deyip kabusu yaşattı! Beyza Yurttaş: İmam nikahlı eşini aradı

Sosyal medyada dün hızla yayılan fotoğraf ve yayımlanan haberlerin ardından harekete geçen savcılık karara itiraz etti ve B.Y. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Konaklı Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.