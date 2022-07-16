"Biraz yeşil biraz aşk" Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu tatil pozları olay oldu!

Umut Evirgen ile olan ilişkisini ilan eden güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Başarılı oyunculuk performansı ile kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya, tatilden yeni kareleri sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.