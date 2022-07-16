"Biraz yeşil biraz aşk" Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu tatil pozları olay oldu!
Son olarak "Şahmeran" dizisindeki başarılı performansıyla gönülleri fetheden, güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Umut Evirgen ile yaşadığı aşkı ilan etmiş, gündemi sallamıştı! Sosyal medya paylaşımları, cesur pozları ile adından söz ettiren Sarıkaya tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Yeni fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu son pozuna "Biraz yeşil biraz aşk" notunu düştü, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu!
'Şahmeran' dizisinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya Umut Evirgen ile yaşadığı aşkı ilan etmiş, gündeme bomba gibi düşmüştü. Başarılı oyuncu performansı, cesur pozları ile adından söz ettiren Sarıkaya tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Yeni kareleri paylaşan güzel oyucunun son pozuna "Biraz yeşil biraz aşk" notunu düştü...
Umut Evirgen ile olan ilişkisini ilan eden güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Başarılı oyunculuk performansı ile kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya, tatilden yeni kareleri sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.
Bir bankanın reklam yüzü olan ve son olarak Burak Deniz'le Şahmeran dizisinde rol almış olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor
İşletmeci Umut Evirgen ile aşkını geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan da ilan eden Serenay Sarıkaya, iş yoğunluğundan fırsat buldukça tatiline devam ediyor.