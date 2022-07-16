BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87

"Biraz yeşil biraz aşk" Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu tatil pozları olay oldu!

"Biraz yeşil biraz aşk" Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu tatil pozları olay oldu!

Son olarak "Şahmeran" dizisindeki başarılı performansıyla gönülleri fetheden, güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Umut Evirgen ile yaşadığı aşkı ilan etmiş, gündemi sallamıştı! Sosyal medya paylaşımları, cesur pozları ile adından söz ettiren Sarıkaya tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Yeni fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu son pozuna "Biraz yeşil biraz aşk" notunu düştü, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu!

"Biraz yeşil biraz aşk" Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu tatil pozları olay oldu!

'Şahmeran' dizisinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya Umut Evirgen ile yaşadığı aşkı ilan etmiş, gündeme bomba gibi düşmüştü. Başarılı oyuncu performansı, cesur pozları ile adından söz ettiren Sarıkaya tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Yeni kareleri paylaşan güzel oyucunun son pozuna "Biraz yeşil biraz aşk" notunu düştü... 

18
"Biraz yeşil biraz aşk" Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu tatil pozları olay oldu!

Umut Evirgen ile olan ilişkisini ilan eden güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Başarılı oyunculuk performansı ile kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya, tatilden yeni kareleri sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

28
"Biraz yeşil biraz aşk" Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu tatil pozları olay oldu!

Bir bankanın reklam yüzü olan ve son olarak Burak Deniz'le Şahmeran dizisinde rol almış olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor

38
"Biraz yeşil biraz aşk" Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu tatil pozları olay oldu!

İşletmeci Umut Evirgen ile aşkını geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan da ilan eden Serenay Sarıkaya, iş yoğunluğundan fırsat buldukça tatiline devam ediyor.

48