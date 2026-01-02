Biran Damla Yılmaz'dan aşk paylaşımı! Romantik kareleri olay oldu
Başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu. Temmuz ayında sevgilisinden evlilik teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başlayan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımlarla dikkat çekti.
Kırgın Çiçekler, Baraj, Yasak Elma, Hudutsuz Sevda ve son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Biran Damla Yılmaz, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatındaki mutluluğuyla da konuşuluyor. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Abdurrahman Aydın’dan aldığı evlilik teklifi sonrası aşkını sık sık sosyal medyada dile getiren oyuncu, bu kez romantik pozlarını paylaştı.
Yaklaşık 1,5 yıldır Almanya’da bir kahve zincirinin sahibi olan Abdurrahman Aydın ile mutlu bir birliktelik yaşayan Yılmaz, evlilik teklifini daha önce “Evet dedim” notuyla duyurmuştu. Şimdilerde nikâh hazırlıklarına odaklanan güzel oyuncu, sevgilisiyle verdiği samimi pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Paylaşımına duygusal ve esprili bir not ekleyen Yılmaz, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
“‘Padişahım çok yaşa’ yaz diyor ama uzun uzun yazmayacağım. Sadece şunu söyleyebilirim; kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki varsın, sensiz her şey çok sıkıcı olurdu. Nice deli dolu yıllarımıza!”
Biran Damla Yılmaz ve sevgilisinin romantik kareleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.