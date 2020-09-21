Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli aşkı uzun sürmedi! Yaş farkı olay olmuştu
Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz'dan ayrılık haberi geldi. Biran Damla'nın ayrılık sonrası yaptığı açıklama şaşırttı.
İlker Kaleli ve meslektaşı Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladığı haberleri hakkında, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" demişti.
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Ardından güzel oyuncu da aşk hayatıyla ilgili "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" demesi düşündürmüştü.
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İlker Kaleli'nin kendisinden 13 yaş küçük Biran Damla ile aşk yaşaması sosyal medyaya çok konuşulmuştu.
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Dizi çekimleri için şehir dışında olan Yılmaz ile Kaleli'nin birlikteliğinden kötü haber geldi.
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