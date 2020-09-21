Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli aşkı uzun sürmedi! Yaş farkı olay olmuştu

İlker Kaleli ve meslektaşı Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladığı haberleri hakkında, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" demişti.