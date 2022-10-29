Bir zamanların Danimarkalı gerini Serap Akıncıoğlu'nun yeni hali görenleri hayrete düşürdü

1993 yapımı olan ve başrollerinde Serap Akıncıoğlu ve İsmet Özhan'nun oynadığı Danimarkalı gelin filmi o yıllara damga vurmuştu. İslami konuları ele alan filmin başrol oyuncularından Serap Akıncıoğlu'nun yeni hali ise görenleri oldukça şaşırttı.