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Bir zamanların Danimarkalı gerini Serap Akıncıoğlu'nun yeni hali görenleri hayrete düşürdü

Bir zamanların Danimarkalı gerini Serap Akıncıoğlu'nun yeni hali görenleri hayrete düşürdü

90'lı yıllarda yayınlanan Danimarkalı Gelin filminin başrol oyuncusu Serap Akıncıoğlu'nun yeni halini görenler, eskisiyle kıyaslandığında adeta gözlerine inanamıyor.

Bir zamanların Danimarkalı gerini Serap Akıncıoğlu'nun yeni hali görenleri hayrete düşürdü

1993 yapımı olan ve başrollerinde Serap Akıncıoğlu ve İsmet Özhan'nun oynadığı Danimarkalı gelin filmi o yıllara damga vurmuştu. İslami konuları ele alan filmin başrol oyuncularından Serap Akıncıoğlu'nun yeni hali ise görenleri oldukça şaşırttı.

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Bir zamanların Danimarkalı gerini Serap Akıncıoğlu'nun yeni hali görenleri hayrete düşürdü

Din konusu üzerinde yola çıkarak çekilen ve bir zamanlara damga vuran Danimarkalı Gelin filmi hemen hemen herkes tarafından sevilerek takip ediliyordu...

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Bir zamanların Danimarkalı gerini Serap Akıncıoğlu'nun yeni hali görenleri hayrete düşürdü

Ayrımcılığın ve ön yargının ele alındığı filmde Serap Akıncıoğlu'nun canlandırdığı gelinin oyunculuğu büyük beğeni toplamıştı.

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Bir zamanların Danimarkalı gerini Serap Akıncıoğlu'nun yeni hali görenleri hayrete düşürdü

O dönemlerde popüler hale gelen gelin Serap Akıncıoğlu o günlerde herkes tarafında sevilerek takip ediliyordu.

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