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Bir zamanların çocuk yıldızıydı! Beren Gökyıldız artık genç kız oldu: Son halini görenler gözlerine inanamadı!

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Bir zamanların çocuk yıldızıydı! Beren Gökyıldız artık genç kız oldu: Son halini görenler gözlerine inanamadı!

Küçük yaşlardan itibaren birçok dizide rol oynayan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın son halini görenleri şok ediyor. Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikâye, Kızım, Çocukluk gibi pek çok yapımın küçük yıldızı genç kızlığa adım attı. Küçük yıldız en son mezuniyet törenimden paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi. Beren Gökyıldız'ın son halini görenler bir daha bakmaktan kendini alamıyor. İşte, çocuk yıldız Beren Gökyıldız son hali...

Bir zamanların çocuk yıldızıydı! Beren Gökyıldız artık genç kız oldu: Son halini görenler gözlerine inanamadı!

Oyunculuğa 5 yaşındayken ‘Kocamın Ailesi’ dizisiyle başlayan, daha sonra birçok dizide rol alan Beren Gökyıldız, bir süredir ekranlarda yer almıyordu.

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Bir zamanların çocuk yıldızıydı! Beren Gökyıldız artık genç kız oldu: Son halini görenler gözlerine inanamadı!

Şu anda 14 yaşında olan ve ortaokuldan mezun olan Gökyıldız, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla gündem oldu.

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Bir zamanların çocuk yıldızıydı! Beren Gökyıldız artık genç kız oldu: Son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mezuniyet balosundan fotoğraflarını paylaşan Gökyıldız’ın son halini görenler şaşırdı.

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Bir zamanların çocuk yıldızıydı! Beren Gökyıldız artık genç kız oldu: Son halini görenler gözlerine inanamadı!

Siyah uzun bir elbise diyen Gökyıldız’a binlerce beğeni ve yorum geldi.

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