Bir zamanlar korkulu rüyasıydı şimdi onların üzerinden para kazanıyor

"Önceleri çok korkuyordum ama arıların mükemmel hayatını keşfettim": Arıcılık mesleğine nasıl girdiğini anlatan kadın girişimci Aysun Tuna, “Bu iş 2015 yılında başladı. Önceleri ben de çok korkuyordum ama daha sonra işin içine girip, arıların mükemmel hayatını keşfedince çok zevkli hale dönüştü. Şimdi çok zevkli bir şekilde devam ediyorum. 5 sene olacak. Bahar aylarında tabi daha yoğun oluyor. Polen ve bala hazırlık zamanımız oluyor. O zamanlar daha yoğun. İşte bal süzüm zamanına geçiyoruz. Yine bu dönem de yoğun geçiyor. Şu anda da sonbahar-kış bakımı yapıyoruz. Yani her sezon yoğun, zaten arılarımızdan çok fazla da uzak kalamıyoruz. Şu anda 60 kovanım var. Yani mevsimine göre bal değişiyor ama bu sene kovan başına 12 kilograma yakın bal aldım. Güzeldi sezonumuz” ifadelerini kullandı.