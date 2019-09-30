Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni oyuncu savcı Jülide rolüne bakın kim geldi
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya 'Savcı Jülide' karakteri de eklendi. Alayça Öztürk diziye katıldı.
Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sezona sürprizlerle başladı. Oyuncu kadrosunu genişleterek ikinci sezonda yer alan diziye dengeleri bozacak 'Savcı Jülide' karakteri eklendi.
İkinci sezonun 37. bölümünde sırlar birer birer çözülmeye başlıyor, tüm ezberi bozduracak isim ise 'Savcı Jülide' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alayça Öztürk, olacak.
Hukukun üstünlüğünden ödün vermeyen, idealist bir savcı olan Jülide, İstanbul’dan Adana’ya tayin olmasıyla kendisini çetrefilli olayların ortasında buldu. Yaman ve Fekeli ailelerine Çukurova’da gösterilen toleransı hiç umursamayan Savcı Jülide, gelir gelmez önce Cengaver’in ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için harekete geçti.
Kavganın ölümüne yaşandığı, herkesin kendi güç dengelerini elinde tuttuğu Çukurova’da Savcı Jülide hiç kimse ve hiçbir şey karşısında taviz vermeden, güce ve paraya boyun eğmeden görevini yerine getirecek.