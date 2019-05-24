Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesine benzerliği olay oldu
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal ALtınbilek'in annesi ile olan benzerliği sosyal medyada olay oldu.
ATV'nin sevilen dizisi Bir zamanlar Çukurova yayınladığı ilk günden beri reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek ise güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, annesi ile beraber çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Altınbilek'in annesine benzerli ise sosyal medyada olay oldu.
Hilal Altınbilek'in ''Annesiiii❤️❤️❤️ güzel yüzlü güzel kalpli annem benim'' notuyla annesiyle beraber çekildiği bu fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni yağdı. Annesi ile benzerliği ise takipçilerin gözünden kaçmadı.
Altınbilek'in takipçileri, ''abla - kardeş gibi'' ve ''Ne kadar benziyorsunuz ve annen gerçekten çok güzel güzelliğini kimden aldığın belli oldu'' diyerek annesini çok genç ve güzel bulduklarını dile getirdiler.