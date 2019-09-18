Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Kerem Alışık'tan babası hakkında yıllar sonra gelen itiraf

Babası ile ilgili konuşmaya devam eden Alışık, açıklamalarına şu şekilde devam etti: Hiç değilse benim bir mısram onun kulağında kalsaydı, sanatsal yaptığım bir etkinlik onun aklında yer tutsaydı ve ya benim yaptığım sanat onun kalbine değseydi… Sinemde kapanmayan bir yaradır.