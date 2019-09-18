Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Kerem Alışık'tan babası hakkında yıllar sonra gelen itiraf
Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden Sadri Alışık ve Çolpan İlhan oğlu olan Kerem Alışık, katıldığı bir canlı yayında hakkında bilinmeyenleri ilk kez anlattı.
Şu sıralar ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oğlu ile birlikte rol alan Kerem Alışık, Tv100 ekranlarında Cengiz Semercioğlu'na konuk oldu. Alışık, en büyük 'keşke'sinin babasının kendisini görmesi olduğunu söyledi.
Babası ile ilgili konuşmaya devam eden Alışık, açıklamalarına şu şekilde devam etti: Hiç değilse benim bir mısram onun kulağında kalsaydı, sanatsal yaptığım bir etkinlik onun aklında yer tutsaydı ve ya benim yaptığım sanat onun kalbine değseydi… Sinemde kapanmayan bir yaradır.
Annem beni destekledi: Öte yandan annesi Çolpan İlhan hakkında da konuşan Alışık, sözlerine şu şekilde devam etti: Annem beni gördü, tanık oldu, destekledi. Hatta bu mesleğe girmem konusunda çok itici güç oldu ama babam hiç göremedi. Değişik enteresan bir durum.
Futbola meraklıydım: Oyunculuğa geç başlamasının nedenini 'korku' olarak açıklayan Kerem Alışık, "Biraz da futbola olan merak, kendimi futbolda kanıtlamayı düşünüyordum. Zor bir şey öyle bir ailenin göbeğine düşmüşsün insanın hayata karşı görevi yaşamak ama sen kendini kanıtlamak ve sağlam durabilmek için iki defa yaşamak zorundasın." dedi.