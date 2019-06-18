Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek mayosuyla göz doldurdu
ATV ekranlarında sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, dizinin ara vermesinin ardından babasıyla tatile çıktı.
Karagül adlı diziyle adını geniş kitlelere duyurmasının ardından Bir Zamanlar Çukurova'da yıldızını parlatan Hilal Altınbilek, yaz sezonunu babasıyla birlikte açtı. Bodrum'da objektiflere takılan Altınbilek, makyajsız hali ile de dikkat çekti.
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Görüntülendiği anlarda denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih eden Hilal Altınbilek, plajdaki çocuklarla da top oynamayı ihmal etmedi.
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Aşk yaşadıkları iddia edilmişti: Öte yandan dizide Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, Yılmaz'ı canlandıran Uğur Güneş'le sosyal medyada paylaştıkları samimi pozlar nedeniyle aşk yaşadıkları gündeme gelmişti.
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Peki Hilal Altınbilek kimdir?: Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.
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