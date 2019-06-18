Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek mayosuyla göz doldurdu

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek mayosuyla göz doldurdu

ATV ekranlarında sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, dizinin ara vermesinin ardından babasıyla tatile çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek mayosuyla göz doldurdu - Sayfa 1

Karagül adlı diziyle adını geniş kitlelere duyurmasının ardından Bir Zamanlar Çukurova'da yıldızını parlatan Hilal Altınbilek, yaz sezonunu babasıyla birlikte açtı. Bodrum'da objektiflere takılan Altınbilek, makyajsız hali ile de dikkat çekti.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek mayosuyla göz doldurdu - Sayfa 2

Görüntülendiği anlarda denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih eden Hilal Altınbilek, plajdaki çocuklarla da top oynamayı ihmal etmedi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek mayosuyla göz doldurdu - Sayfa 3

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti: Öte yandan dizide Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, Yılmaz'ı canlandıran Uğur Güneş'le sosyal medyada paylaştıkları samimi pozlar nedeniyle aşk yaşadıkları gündeme gelmişti.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek mayosuyla göz doldurdu - Sayfa 4

Peki Hilal Altınbilek kimdir?:  Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.

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