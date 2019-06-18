Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek mayosuyla göz doldurdu

Karagül adlı diziyle adını geniş kitlelere duyurmasının ardından Bir Zamanlar Çukurova'da yıldızını parlatan Hilal Altınbilek, yaz sezonunu babasıyla birlikte açtı. Bodrum'da objektiflere takılan Altınbilek, makyajsız hali ile de dikkat çekti.