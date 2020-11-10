Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin korkuttu kanser nüksetti sanıldı

Son zamanlarda dizilerde oyuncu değişikliğine yetişilemez bir hal aldı. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da da bu durum değişmedi. Diziden Vahide Perçin ayrıldı, Uğur Güneş'in ayrılacağı iddiaları da ortalığı karıştırdı. Fakat diziden ayrılan Perçin'i takipçileri yalnız bırakmadı. Sosyal medyadan sıkı takipteler.