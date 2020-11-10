Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin korkuttu kanser nüksetti sanıldı
ATV'nin dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin, imaj değiştirdi. Yeniden kanser olduğu iddiaları yayılınca yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.
Son zamanlarda dizilerde oyuncu değişikliğine yetişilemez bir hal aldı. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da da bu durum değişmedi. Diziden Vahide Perçin ayrıldı, Uğur Güneş'in ayrılacağı iddiaları da ortalığı karıştırdı. Fakat diziden ayrılan Perçin'i takipçileri yalnız bırakmadı. Sosyal medyadan sıkı takipteler.
Vahide Perçin önceki gün Etiler'de eski eşi Altan Gördüm'le görüntülendi. Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmasıyla imaj değiştiren Perçin'in kısa saçlı hali hayranlarını oldukça korkuttu. Perçin, yeniden kansere yakalandığını düşünerek korkan sevenlerini rahatlatacak bir açıklama yaptı.
Usta oyuncu, "Öyle bir şey olsa hemen saç kesilmez. Önce tedavi başlar. Tehlikeli bir durum yok, korkmayın" dedi.
Vahide Perçim, 2011 yılında meme kanserine yakalanmış ve tedavi görürken yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıtmak zorunda kalmıştı.