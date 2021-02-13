Bir Zamanlar Çukurova'daki Vahide Perçin'den eser kalmadı son hali şaşırttı

ATV'de hala yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin, geçtiğimiz sezon diziden ayrıldı. Sevilen oyuncunun diziye vedası hayranlarını çok üzdü. Hatta birçok kişi dizide büyük bir boşluğa neden olduğunu söyledi.