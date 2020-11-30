Bir Zamanlar Çukurova'da düzen değişiyor yeni gelen isim bomba

Çekimleri Adana'da devam eden dizinin ilk bölümünden beri başrol oyuncusu olan ve Hünkar karakterine hayat veren başarılı oyuncu Vahide Perçim'in vedasının ardından seyirci dizinin seyrini çok merak ediyordu, hatta final yapacak söylentisi bile konuşulanlar arasındaydı.