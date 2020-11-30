Bir Zamanlar Çukurova'da düzen değişiyor yeni gelen isim bomba
ATV'nin perşembe akşamlarına adını yazdıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna gelen yeni isim sosyal medyanın konusu oldu.
Perşembe akşamları reyting listesinin zirvesine her hafta adını yazdırmayı bilen ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba bir isim geliyor, dizide düzen değişiyor. Son günlerde senaryodaki aksaklıklar ve mantık hataları ile izleyicinin tepkisini çeken diziye taze kan geliyor!
Çekimleri Adana'da devam eden dizinin ilk bölümünden beri başrol oyuncusu olan ve Hünkar karakterine hayat veren başarılı oyuncu Vahide Perçim'in vedasının ardından seyirci dizinin seyrini çok merak ediyordu, hatta final yapacak söylentisi bile konuşulanlar arasındaydı.
Fakat özellikle son bölümde dizi bambaşka bir hal aldı ve kafası karışık olan seyirci tekrar ekran başına kilitledi. Karşısında Sadakatsiz, Mucize Doktor, Alev Alev iddialı rakiplerini ezip geçen dizi ilk sıraya adınız yazdırdı.
Herkes yeni Hünkar kim olacak diye merak ederken Hilal Altınbilek Züleyha karakteri ile göz doldurdu ve ipleri iyice eline aldı. Yeni Hünkar olan Züleyha'yı seyirci kabul etti ve oyunculuğuna sosyal medyada övgü yağdırdı.