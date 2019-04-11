Bir Zamanlar Çukurova'da bombalar patladı! Ünlü oyuncu kadroya dahil oldu
Perşembe günleri ATV'de yayınlanan reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna 4 bölüm için ünlü bir oyuncu dahil oluyor.
Yayınlandığı son 27. bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ı bulunduran dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor. Kadroya dahil olacak isimle 4 bölümlüğüne anlaşıldığı da öğrenildi.
Başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün bulunduğu Kara Sevda dizisiyle adını duyurmayı başaran Rüzgar Aksoy, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu. Aksoy, dizide Hünkar'ın yurtdışından gelen yakışıklı, uçarı yeğeni Ercüment karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncunun dizide şimdilik 4 bölüm oynaması kararlaştırıldı.
Rüzgar Aksoy kimdir?
Rüzgar Aksoy, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. 5 Ocak 1981, İstanbul doğumlu, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur.
Adanalı dizisi ile 2010 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rüzgar Aksoy, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizilerinde rol almıştır. Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Yüz Yüze dizisinin kadrosunda yer almış ve Ender karakterini canlandırmıştır.