Bir Zamanlar Çukurova'da bombalar patladı! Ünlü oyuncu kadroya dahil oldu

Yayınlandığı son 27. bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ı bulunduran dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor. Kadroya dahil olacak isimle 4 bölümlüğüne anlaşıldığı da öğrenildi.