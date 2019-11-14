Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu bakın kim çıktı

Onur Akay, Uğur Güneş ve Reyhan Cansu aşkını, ''Birkaç arkadaşımla önceki gün Ortaköy’de sohbet ediyordum. Sohbet esnasında oyuncu Uğur Güneş’in şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını duyunca şoke oldum. Masadaki arkadaşlarımın bana fotoğrafları göstermesiyle çok şaşırdım'' diyerek ifşa etti.