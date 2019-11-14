Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu bakın kim çıktı
Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in aşk bombasını Onur Akay ifşa etti, Levent Eriş'in eşi Reyhan Cansu ile aşk yaşıyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in aşk rol arkadaşı Hilal Altınbilek ile adı aşk dedikodularına karışmış, Altınbilek, jet açıklamayla bu iddiaları yalanlamıştı. Güneş'in aşk bombasını 'Felakat tellalı' lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay ifşa etti.
Onur Akay, oyuncu Uğur Güneş’in şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığına dair kendi internet sitesinde bir yazı kaleme aldı.
İddialara göre, Uğur Güneş, bir dönem teknik direktör Levent Eriş ile evli olan şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
Onur Akay, Uğur Güneş ve Reyhan Cansu aşkını, ''Birkaç arkadaşımla önceki gün Ortaköy’de sohbet ediyordum. Sohbet esnasında oyuncu Uğur Güneş’in şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını duyunca şoke oldum. Masadaki arkadaşlarımın bana fotoğrafları göstermesiyle çok şaşırdım'' diyerek ifşa etti.