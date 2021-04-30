Bir Zamanlar Çukurova setindeki aşk patladı Furkan Palalı Melike İpek Yalova ile beraber...

İki yıl önce evlenen oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan'ın boşanacağı öne sürülmüştü. Çıkan haberlerden sonra iddiaların doğru olduğunu söyleyen Yalova, şunları söylemişti:

"Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk.''