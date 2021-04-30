Bir Zamanlar Çukurova setindeki aşk patladı Furkan Palalı Melike İpek Yalova ile beraber...
ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova setinde Furkan Palalı'nın, Melike İpek Yalova ile aşk yaşadığı iddiası dilden dile yayıldı.
Bir Zamanlar Çukurova setindeki beraberlik iddiası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ay iki yıllık eşi Altuğ Gültan'dan boşanan Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı'nın beraber olduğu iddia edildi.
Palalı dün Yalova'nın yaş gününü de "İyi ki doğdun canım partnerim" notuyla paylaştı. Yalova da mesajı sayfasından yayınladı. İkilinin dizi setinde başlayan yakınlığının gerçek hayata taşındığı ve birlikte zaman geçirdikleri ileri sürüldü.
İki yıl önce evlenen oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan'ın boşanacağı öne sürülmüştü. Çıkan haberlerden sonra iddiaların doğru olduğunu söyleyen Yalova, şunları söylemişti:
"Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk.''
''Evliliği sonlandırma kararımız da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır."