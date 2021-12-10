Bir Zamanlar Çukurova Masterchef Esra Erol Barbaroslar Müge Anlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin
9 Aralık 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef'te eleme heyecanı doruk noktasında! Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Kilis mutfağında performans sergiledi. Kazanan açık ara mavi takım oldu ve kırmızı takım son eleme adayı için yaratıcılık turuna çıktı. Reyting yarışında Masterchef ilk 10'a giremedi.
Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya giriştiği Bir Zamanlar Çukurova reytingde zirveyi kaptırdı.
Oruç, altınların peşinde olan Pietro tarafından tuzağa düşürülmüştü. Isabel'le beraber türlü işkencelerden geçmesine rağmen Pietro'ya altınların yerini söylememiş ve kardeşi İlyas tarafından kurtarıldığı Barbaroslar reytingde geriledi.
Milyoner olma hayalleri kuran Emine Karayılan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Hem altınlarından hem de kocasından olan kadının anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Sevilen program reytingde umduğunu bulamadı.