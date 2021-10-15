Bir Zamanlar Çukurova Masterchef Barbaroslar Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku! Zirve bakın kimin
14 Ekim 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
Kırmızı ve mavi takım, yeni dış oyunu için Mardin'de tezgah başına geçti. 5 eleme adayı ardından 14 Ekim'de de yeni eleme adayları çıkarılıyor. Şef Ömür Akkor'un enfes tarifleri MasterChef yarışmacıları tarafından yapıldı. Sevilen program dibe çakıldı.
Pietro'nun emriyle içinde büyük sırların olduğu kitabın peşine düşen Radko, Süleyman'ın yaşadığı Midilli'ye çıkarma yapmış ve izini sürerek İshak'ın evine baskın verip onları sıkıştırdığı Barbaroslar reyting yarışında umduğunu bulamadı.
Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır. Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkilediği Bir Zamanlar Çukurova reytingde zirveyi kaptırdı.
Mustafa ve eşi Gülşen Yoldaşer çifti damga vurdu. Mustafa Yoldaşer, eşi Gülşen Yoldaşer'in 50 gündür kayıp olduğunu ve 3 çocukla bir başına kaldığını anlattığı Esra Erol reytingde hüsrana uğradı.