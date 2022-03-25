Bir Zamanlar Çukurova dizi setinde hırsız şoku klimaları balyozla kırıp çalmış!

İddiaya göre, 4 yıldır Adana’da çekimleri devam eden ve Adana’nın 1970’li yıllarını anlatan “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi ekibi, hastane sahnesi için dizide Çukurova Şehir Hastanesi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi.