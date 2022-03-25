Bir Zamanlar Çukurova dizi setinde hırsız şoku klimaları balyozla kırıp çalmış!
ADANA'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin hastane sahnelerinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde set görevlileri klima ünitelerini çalan hırsızı yakaladı.
ADANA’da 1970’li yılların anlatıldığı “Bir Zamanlar Çukurova” dizinin hastane sahnelerinin çekildiği eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde set görevlileri klima ünitelerini çalan hırsızı yakaladı
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, 4 yıldır Adana’da çekimleri devam eden ve Adana’nın 1970’li yıllarını anlatan “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi ekibi, hastane sahnesi için dizide Çukurova Şehir Hastanesi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi.
Ekip, hastanede içinde ve dışında hazırlık yaparak çekimlere başladı. Bu sırada set ekibi hastanenin alt katından bir ses geldiğini fark etti.