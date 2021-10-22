Bir Zamanlar Çukurova Barbaroslar Müge Anlı Esra Erol Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin
21 Ekim 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman, Esra Erol'un programına katıldı. Talihsiz adam, 17 yıllık eşi Hamide Duman'ın, yufkacı Muammer Ay'a kaçtığını anlattığı Esra Erol reytingde hüsrana uğradı.
Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere bindiği Bir Zamanlar Çukurova zirveyi rakibine kaptırdı.
Baba Oruç ve tayfası, zulme uğrayan köylüleri kurtarıp yeniden yelken açarlarken, Kara Korsan adıyla deryalara tekrar dönen Antuan tarafından saldırıya uğradığı Barbaroslar reytingde umduğu bulamadı.
Manisa Turgutlu'da radyoculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılının şubat ayında şüpheli bir şekilde kayboldu. Tam beş yıldır kendisinden bir ize ulaşılamayan Mehmet Karahan'ın sevgilisi Cemal Durmaz tarafından öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, dosyayı aydınlatması ve çözüme kavuşturması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Program reytingde umduğu bulamadı.