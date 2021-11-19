Bir Zamanlar Çukurova Barbaroslar Esra Erol Müge Anlı Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur. Demir son yolculuğuna uğurlandığı dizi reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.