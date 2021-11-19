Bir Zamanlar Çukurova Barbaroslar Esra Erol Müge Anlı Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin
18 Kasım 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da programında konuyu gündeme getirdi. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Program reyting yarışında umduğunu bulamadı.
Dilek Hanım, dün Esra Erol canlı yayınına katılarak eşi Mehmet Can ve kayınvalidesi Hülya Kırlangıç ile problemler yaşadığını belirtti. 8,5 aylık hamile olan Dilek Hanım, eşi Mehmet Can Kara'nın Hülya Kırlangıç'ın sözünden çıkmadığını, tüm parasını annesine verdiğini belirtti. Esra Erol reytingde zirveyi zorladı.
Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur. Demir son yolculuğuna uğurlandığı dizi reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Sırlı Kitabı ve Eshter'i, düşmanın elinden almak için baskın düzenleyen Baba Oruç, Hızır Reis ve leventler Kalimnos Kalesi'ne sızmışlardı. Baba Oruç, Eshter'i bulunduğu zindandan kurtarmış, Hızır Reis ve Niko ise Giovanni'in yardımı ile büyük bir tehlikeye atılıp Pietro'nun odasına girmiş ve kitabı saklanılan yerden aldığı Barbaroslar reytingde umduğunu bulamadı.