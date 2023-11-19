Bir yıldız doğdu: Onun adı Kenan Yıldız! 18 yıl sonra başardı

Almanya karşısında A Milli Takım'ın yeni yıldızı Kenan Yıldız oldu. İtalyan devi Juventus'la hızla gelişen Kenan Yıldız, hocası Allegri tarafından da oldukça beğenilen bir isim. Tecrübeli teknik adam, "Onu futbol oynarken izlemek büyük keyif" açıklamasını yapmıştı.