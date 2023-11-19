Bir yıldız doğdu: Onun adı Kenan Yıldız! 18 yıl sonra başardı
TÜRKİYE'nin Almanya ile oynadığı maçta yeni bir yıldız doğdu. A Milli Takım'ın Berlin'de Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği maça 18 yaşındaki Kenan Yıldız damga vurdu. Almanya doğumlu Kenan Yıldız 18 yıl sonra bir ilke imza atarken, oynadığı oyun ve attığı golle büyük beğeni topladı.
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup ederek Euro 2024 Elemeleri'ndeki Galler maçı öncesi moral depoladı. A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet gollerini 37. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 45+2. dakikada Kenan Yıldız ve 71. dakikada penaltıdan Yusuf Sarı kaydetti. Almanya'nın golleri ise 5. dakikada Kai Havertz ve 49. dakikada Füllkrug'dan geldi.
Almanya karşısında A Milli Takım'ın yeni yıldızı Kenan Yıldız oldu. İtalyan devi Juventus'la hızla gelişen Kenan Yıldız, hocası Allegri tarafından da oldukça beğenilen bir isim. Tecrübeli teknik adam, "Onu futbol oynarken izlemek büyük keyif" açıklamasını yapmıştı.
Kenan Yıldız siftah yaptı
Kenan Yıldız, milli forma ile ilk golünü Almanya karşısında attı. Almanya ile oynanan hazırlık maçında milli formayı 2’nci kez giyen 18 yaşındaki futbolcu, 45+2’nci dakikada A Milli Futbol Takımı’nın ikinci golünü kaydetti.
Kenan Yıldız 5. oyuncu oldu
Opta'nın verilerine göre; Almanya filelerini havalandıran Kenan Yıldız (18 yaş 198 gün), A Milli Takım tarihinde 19 yaşına basmadan önce gol atan beşinci oyuncu oldu. Kenan Yıldız'dan önce bu başarıya Arda Güler, Nuri Şahin, Kemal Faruki ve Mehmet Leblebi imza atmıştı.