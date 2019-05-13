Bir yılda imkansızı başardı işte tam 108 kilo veren adamın zayıflama sırrı
Aşırı kilolar artık herkesin derdi. 36 yaşındaki Cem Örtülü de bundan muzdaripti. Obezlikle boğuşan Cem Örgütü, 230 kiloydu ve bir yıl içinde 108 kilo birden verdi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan Cem Örtülü, tam 230 kilodan 122 kiloya düşerek bir imkansızı başardı. Mesleği Tır şoförlüğü olan 230 kilo ağırlığındaki Örtülü, sadece spor ve diyet yaparak fazla kilolarından kurtulamayacağını anlayınca, Tarsus ilçesindeki özel bir hastanede tüp mide ameliyatına girdi.
Taburcu edildikten sonra yediklerine ve içtiklerine dikkat eden Örtülü, her gün düzenli yürüyüş yapmaya başladı. Sağlıklı bir yaşamı artık kendisine ilke edinen Örtülü, aradan geçen bir yılda 230 kilodan 122 kiloya düştü. AA muhabirine kilo verme sürecini anlatan Cem Örtülü, fazla kilolarından rahatsızlık duyunca bir günde karar verip ameliyat olduğunu ifade etti.
Ameliyat sonrası yaşam tarzını da değiştirdiğini vurgulayan Örtülü, bu sayede başarılı sonuç aldığını söyledi. Örtülü, eskiden yürüyememe, nefes darlığı, uykusuzluk gibi sorunlar yaşadığını aktararak, "Bir yerde gezerken insanların bana çok farklı bakması gibi sıkıntılarım vardı. Çok bunlar artık geride kaldı." dedi.
Çevresindekilerin kendisine bakışının bile değiştiğini vurgulayan Örtülü, şöyle devam etti: ''O zamanki durumum ile şimdiki durumum arasında yüzde yüz fark var. Artık insanların bakış açısı farklılaştı. Şu anda çok iyiyim.