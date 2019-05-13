Bir yılda imkansızı başardı işte tam 108 kilo veren adamın zayıflama sırrı

Ameliyat sonrası yaşam tarzını da değiştirdiğini vurgulayan Örtülü, bu sayede başarılı sonuç aldığını söyledi. Örtülü, eskiden yürüyememe, nefes darlığı, uykusuzluk gibi sorunlar yaşadığını aktararak, "Bir yerde gezerken insanların bana çok farklı bakması gibi sıkıntılarım vardı. Çok bunlar artık geride kaldı." dedi.