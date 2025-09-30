BIST 10.981
DOLAR 41,58
EURO 48,86
ALTIN 5.145,39

Bir yıl içinde kaç kez hastaneye gidiyoruz? Türkiye bu konuda kaçıncı sırada?

|
Bir yıl içinde kaç kez hastaneye gidiyoruz? Türkiye bu konuda kaçıncı sırada?

Bir yıl içinde kişi başı en fazla hastaneye giden ülkeler açıklandı. Peki Türkiye yılda kaç kez hastaneye gidiyor? İşte en fazla hastaneye giden ülkeler...

Bir yıl içinde kaç kez hastaneye gidiyoruz? Türkiye bu konuda kaçıncı sırada? - Resim: 1

BİR YIL İÇİNDE EN FAZLA HASTANEYE GİDEN ÜLKELER AÇIKLANDI

 Sağlık hizmetlerine erişim, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. 

 Özellikle bir yıl içinde kişi başı hastaneye başvuru sayısı, hem sağlık sisteminin etkinliğini hem de toplumun sağlık bilincini ortaya koyan çarpıcı bir veri sunuyor. 

115
Bir yıl içinde kaç kez hastaneye gidiyoruz? Türkiye bu konuda kaçıncı sırada? - Resim: 2

TÜRKİYE'DE BİR KİŞİ DOKTARA KAÇ KEZ GİDİYOR?

 

Son açıklanan istatistiklere göre, bazı ülkelerde kişi başı hastaneye gitme oranları dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Açıklanan veriler, hem kamu hem de ö​zel sağlık kuruluşlarının ne denli yoğun çalıştığını gösterirken, aynı zamanda sağlık politikalarının toplum üzerindeki etkisini de yansıtıyor. 

215
Bir yıl içinde kaç kez hastaneye gidiyoruz? Türkiye bu konuda kaçıncı sırada? - Resim: 3

İŞTE BİR YIL İÇİNDE EN FAZLA HASTANEYE GİDEN ÜLKELER!  (Kişibaşı)

315
Bir yıl içinde kaç kez hastaneye gidiyoruz? Türkiye bu konuda kaçıncı sırada? - Resim: 4

30)  ABD

29)  PORTEKİZ

28)  DANİMARKA

415