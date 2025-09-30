Bir yıl içinde kaç kez hastaneye gidiyoruz? Türkiye bu konuda kaçıncı sırada?
Bir yıl içinde kişi başı en fazla hastaneye giden ülkeler açıklandı. Peki Türkiye yılda kaç kez hastaneye gidiyor? İşte en fazla hastaneye giden ülkeler...
BİR YIL İÇİNDE EN FAZLA HASTANEYE GİDEN ÜLKELER AÇIKLANDI
Sağlık hizmetlerine erişim, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.
Özellikle bir yıl içinde kişi başı hastaneye başvuru sayısı, hem sağlık sisteminin etkinliğini hem de toplumun sağlık bilincini ortaya koyan çarpıcı bir veri sunuyor.
TÜRKİYE'DE BİR KİŞİ DOKTARA KAÇ KEZ GİDİYOR?
Son açıklanan istatistiklere göre, bazı ülkelerde kişi başı hastaneye gitme oranları dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Açıklanan veriler, hem kamu hem de özel sağlık kuruluşlarının ne denli yoğun çalıştığını gösterirken, aynı zamanda sağlık politikalarının toplum üzerindeki etkisini de yansıtıyor.
İŞTE BİR YIL İÇİNDE EN FAZLA HASTANEYE GİDEN ÜLKELER! (Kişibaşı)
30) ABD
29) PORTEKİZ
28) DANİMARKA