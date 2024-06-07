Bir yarışmacı daha Survivor'a veda etti! Gözyaşlarını tutamadı: Nasibim buraya kadarmış
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Survivor All Star'da finale az bir zaman heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde ilk eleme adayı Merve Aydın, ikinci eleme adayı Avatar Atakan, üçüncü eleme adayı Seda Ocak, dördüncü eleme adayı Nefise Karatay olmuştu. Kıyasıya mücadelenin sonunda adaya veda eden isim belli oldu.
Hafta boyunca belirlenen 4 yarışmacı, dün akşam gerçekleşen eleme düellosunda hünerlerini gösterdi.
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Eleme potasına giren yarışmacılar Seda, Atakan, Nefise ve Merve olmuştu.
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Nefise-Atakan
İlk düelloda Avatar Atakan ile Nefise mücadele etti. Bu düellonun kazananı 5-4'lük skorla Atakan oldu ve adada kalmayı garantiledi.
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Seda- Merve
Diğer düelloda Seda ile Merve karşı karşıya geldi.
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