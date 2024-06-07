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Bir yarışmacı daha Survivor'a veda etti! Gözyaşlarını tutamadı: Nasibim buraya kadarmış

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Bir yarışmacı daha Survivor'a veda etti! Gözyaşlarını tutamadı: Nasibim buraya kadarmış

Survivor All Star'da finale az bir zaman heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde ilk eleme adayı Merve Aydın, ikinci eleme adayı Avatar Atakan, üçüncü eleme adayı Seda Ocak, dördüncü eleme adayı Nefise Karatay olmuştu. Kıyasıya mücadelenin sonunda adaya veda eden isim belli oldu.

Bir yarışmacı daha Survivor'a veda etti! Gözyaşlarını tutamadı: Nasibim buraya kadarmış

Hafta boyunca belirlenen 4 yarışmacı, dün akşam gerçekleşen eleme düellosunda hünerlerini gösterdi.

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Bir yarışmacı daha Survivor'a veda etti! Gözyaşlarını tutamadı: Nasibim buraya kadarmış

Eleme potasına giren yarışmacılar Seda, Atakan, Nefise ve Merve olmuştu.

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Bir yarışmacı daha Survivor'a veda etti! Gözyaşlarını tutamadı: Nasibim buraya kadarmış

Nefise-Atakan

İlk düelloda Avatar Atakan ile Nefise mücadele etti. Bu düellonun kazananı 5-4'lük skorla Atakan oldu ve adada kalmayı garantiledi.

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Bir yarışmacı daha Survivor'a veda etti! Gözyaşlarını tutamadı: Nasibim buraya kadarmış

Seda- Merve

Diğer düelloda Seda ile Merve karşı karşıya geldi. 

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