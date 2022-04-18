Bir vurdu feleğim şaştı, kendime gelemedim! Hababam Sınıfı itirafı geldi: Cengiz Nezir'in son halini şok etti
Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Bozum Cahit' karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Nezir'in son hali görenleri şaşırtt.
Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan ve Ertem Eğilmez tarafından beyazperdeye yansıtılan 'Hababam Sınıfı', yayınlanmaya başlamasının üzerinden 47 yıl geçmesine rağmen hala ilgiyle izleniyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi isimlerin rol aldığı yapımdaki pek çok oyuncu artık aramızda değil.
'Hababam' kadrosundan geriye kalan isimler ise artık gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Onlardan biri de 'Bozum Cahit' karakteriyle hafızalarda yer edinen Cengiz Nezir. Hababam Sınıfı'nın ardından 'Ah Nerede', 'Bizim Aile' ve 'Aile Şerefi' gibi Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde rol alan oyuncu Habertürk'e konuştu.
İstanbul çok yorucu: 'Hababam'daki bazı rol arkadaşlarının aksine Cengiz Nezir, İstanbul'dan kopmamış. Sinemayı bırakmasının ardından aile mesleğini yaptığını söyleyen oyuncu, "İstanbul'un Ege'si Kadıköy'de yaşıyorum. İstanbul çok yorucu bir şehir ama Kadıköy hiç öyle değil." ifadelerini kullandı.
Ar-Ge müdürlüğü yaptım: Oyuncu "Caddebostan, Suadiye ve Kalamış gibi semtler olunca Ege'yi pek aramıyoruz. Daha yeni de emekli olduk. Sinemayı bıraktıktan sonra babam ile çalışmaya başladım. Ayakkabı imalatı yapıyorduk. Sonra ayakkabı sektöründe öncü olan bir marka ile 15 yıl çalıştım. Ar-Ge müdürlüğü yaptım." ifadelerini kullandı.