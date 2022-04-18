Bir vurdu feleğim şaştı, kendime gelemedim! Hababam Sınıfı itirafı geldi: Cengiz Nezir'in son halini şok etti

'Hababam' kadrosundan geriye kalan isimler ise artık gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Onlardan biri de 'Bozum Cahit' karakteriyle hafızalarda yer edinen Cengiz Nezir. Hababam Sınıfı'nın ardından 'Ah Nerede', 'Bizim Aile' ve 'Aile Şerefi' gibi Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde rol alan oyuncu Habertürk'e konuştu.