Bir Türk dünya mafyasına bedel! Hakan Ayık mafyaya 'vay ANOM vay' dedirtti
FBI ve Europol’un yanı sıra 18 ülkenin katıldığı dev operasyonda 800’den fazla kişi gözaltına alındı, 1.2 milyar TL değerinde nakit ve tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Çeteler, ANOM adlı şifreli mesajlaşma uygulamasının FBI tarafından Türkiye’de yaşadığı iddia edilen Hakan Ayık'ın 'çok güvenli' diye kandırılmasıyla tüm çetelere yayıldığı açıklandı. Dünya mafyası şimdi Hakan Ayık'ın peşinde
FBI ve Europol’un yanı sıra 18 ülkenin katıldığı dev operasyonda 800’den fazla kişi gözaltına alındı, 1.2 milyar TL değerinde nakit ve tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Çeteler, ANOM adlı şifreli mesajlaşma uygulamasıyla deşifre edildi. Avustralya basınına göre ajanların ANOM uygulamasını tanıttığı kişiler arasında Türkiye’de yaşadığı iddia edilen ve Avustralya’da uyuşturucu kaçakçılığında önemli rol oynadığından şüphelenilen Hakan Ayık da bulunuyordu. Avustralya polisi, ANOM’un yayılmasında adeta ‘influencer’ gibi çalışan Ayık’ın bilmeden “meslektaşlarına tuzak kurduğunu”, bu nedenle hayatının tehlikede olduğunu, teslim olmasını istedi.
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yönetilen ve ilk adımı 18 ay önce atılan operasyon kapsamında suç örgütleri gizli ajanlarca şifreli bir haberleşme sistemi olan ANOM’u kullanmaya teşvik edildi. 100’den fazla ülkede 300 ayrı suç örgütü tarafından kullanılmaya başlanan ve 12 bin telefona indirilen truva atı benzeri uygulama, polise toplam 27 milyon gizli mesajı izleme ve kaydetme imkânı verdi. Avustralya basınına göre ANOM’un suç çetelerinde yaygın olarak kullanılmasında Avustralyalı Hakan Ayık önemli rol oynadı.
Merkez üssü Avustralya
Önceki gün eşzamanlı olarak düğmeye basıldı ve başta Avustralya olmak üzere iki gün boyunca düzenlenen çok sayıda baskın ile çete üyeleri tek tek yakalandı. Sadece Avustralya’da, ülke çapında 4 binden fazla polisin katıldığı operasyonlarla 224 kişi tutuklandı.
Polis, bu kişiler arasında TV şovları “Ninja Warrior” ve “The Bachelorette” yarışmacılarının da olduğunu açıkladı. Tutuklananlar arasında Ninja Warrior 2017 yarışmacısı 33 yaşındaki Sopiea Kong da vardı.