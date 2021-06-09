Bir Türk dünya mafyasına bedel! Hakan Ayık mafyaya 'vay ANOM vay' dedirtti

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yönetilen ve ilk adımı 18 ay önce atılan operasyon kapsamında suç örgütleri gizli ajanlarca şifreli bir haberleşme sistemi olan ANOM’u kullanmaya teşvik edildi. 100’den fazla ülkede 300 ayrı suç örgütü tarafından kullanılmaya başlanan ve 12 bin telefona indirilen truva atı benzeri uygulama, polise toplam 27 milyon gizli mesajı izleme ve kaydetme imkânı verdi. Avustralya basınına göre ANOM’un suç çetelerinde yaygın olarak kullanılmasında Avustralyalı Hakan Ayık önemli rol oynadı.